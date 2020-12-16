Среда, 16 Декабря 2020 21:33

АрмИнфо. 16 декабря посол Армении в Иране Арташес Туманян встретился с главой Таможенной службы Исламской Республики Иран Мехди Мирашрафи.

Как передает армянское дипломатическое представительство в Фейсбук, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между

таможенными службами Армении и Ирана. Упоминалась работа таможенных органов в период карабахской войны и во время эпидемии коронавируса.

А. Туманян представил подготовительные работы по программе реконструкции и модернизации Мегринского таможенного поста, после чего были обсуждены вопросы, связанные согласованиями по данному направлению.

Отметим, что ЕБРРР предоставил Армении 21,2 млн евро на модернизацию и расширение КПП <Мегри>, из них будет привлечено 10,7 млн. евро в

виде кредитов и 10,5 млн. евро в рамках грантовой программы, средства для которой предоставит ЕС . Поскольку северные КПП уже модернизированы, то модернизация южных поспособствует активизации транспортного коридора Север-Юг, простимулировав транзитные перевозки. По предварительным расчетам стоимость проекта составляет 13,96 млрд. драмов. Общая площадь КПП составит 8,7 гектара. На площади в 4 тыс. кв.м планируется построить 2-этажное административное здание, территория в 1,5 тыс. кВ.м будет отдана под строительство солнечной станции.