Среда, 16 Декабря 2020 21:33

АрмИнфо. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 16 декабря встретился с родственниками пропавших без вести военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Согласно источнику, министр выслушал опасения родственников пропавших без вести военнослужащих, а также вопросы и предложения. Арутюнян дал ответы на вопросы, связанные с обменом пленными и поиском без вести пропавших на территориях, находящихся под контролем Азербайджана. Арутюнян подчеркнул, что поиски продолжаются, поднятые вопросы регулярно обсуждаются с партнерами из МККК и руководством российского миротворческого контингента.

Министр обороны коснулся проблем, связанных с экспертизой ДНК, и сказал, что объем работ в этом направлении увеличился. По его словам, поиск в Арцахе координирует представитель Минобороны, отметив, что родственникам военнослужащих будет постоянно предоставляться дополнительная информация.