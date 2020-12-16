Среда, 16 Декабря 2020 21:31

АрмИнфо. Информация об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе не соответствует действительности, заявили в среду журналистам в Минобороны РФ, передает РИA Новости.

В СМИ ранее появилась информация, что российские миротворцы якобы были окружены азербайджанскими военными в Гадрутском районе Карабаха. "Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня", - сказали в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что штаб миротворческого контингента РФ непрерывно взаимодействует с генеральными штабами ВС Азербайджана и Армении по прямым каналам связи, в том числе для предотвращения возможных инцидентов.

В ведомстве напомнили, что миротворцы действуют в Карабахе в соответствии с договоренностями президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, добавили в ведомстве.