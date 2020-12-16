Среда, 16 Декабря 2020 21:31

АрмИнфо. Проблема в том, что действия в селах ХинТахер и Хцаберд происходят в зоне ответственности миротворцев. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью радиостанции "Свобода".

"После начала этих событий миротворцы вошли на территорию, но, к сожалению, от этого ситуация не стабилизировалась. По сути, наша оценка заключается в том, что азербайджанские силы специально идут на такие провокации и для того, чтобы обесценить факт присутствия миротворцев. Эти локальные действия имеют более широкую, дальнюю цель для оформления повестки вывода миротворцев. Во всяком случае, важно констатировать, что, по меньшей мере, по состоянию на вчерашний день Азербайджан не подписал документ, подтверждающий мандат миротворцев, и все эти действия мы рассматриваем в этом контексте", - заявил Пашинян.

На замечание о том, что пресс-секретарь премьер-министра заявила, что на произошедшее в первую очередь должна отреагировать Россия, то есть, не несет ли Армения своей ответственности в этом вопросе, премьер-министр ответил: "Что касается ответственности Армении, то Армения не снимает с себя никакой ответственности, но и конкретный анализ ситуации показывает, что эти вопросы мы должны решать в тесном сотрудничестве с миротворцами, Россией".

На вопрос, то есть азербайджанцы могут сказать, что русские должны уйти и война будет продолжаться с очень плохих позиций для нас, Пашинян ответил: "Во всяком случае, формирование такой далекой политической цели я вижу. Сегодня, конечно, так ставить вопрос не получится, но то, что они пытаются обесценить присутствие миротворцев, очевидно".