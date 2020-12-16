Среда, 16 Декабря 2020 20:27

АрмИнфо. В Интернете распространилось видео, на котором группа армянских военнослужащих выводится из блокады из района сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Согласно источнику, видео соответствует действительности. Операция проводилась благодаря активным действиям российского миротворческого контингента, выполняющего миротворческую миссию в Республике Арцах, при непосредственном посредничестве командующего контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Отметим, что сегодня президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил, что несколько десятков армянских военнослужащих оказались в блокаде около сел Хцаберд и Хин Тагер Гадрудского района.