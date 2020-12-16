Среда, 16 Декабря 2020 19:41

АрмИнфо.Текстильная промышленность ‒ одна из ведущих отраслей экономики Туркменистана. Благодаря всесторонней поддержке государства она превратилось в самую динамично развивающуюся отрасль экономики Туркменистана. За годы независимости в строительство новых и реконструкцию действующих текстильных предприятий было инвестировано около 2 (двух) миллиардов долларов США.

Сейчас в отрасли функционируют свыше 70 (семидесяти) предприятий в числе которых ‒ крупные текстильные комплексы, хлопкопрядильные и ткацкие производства, швейные фабрики, шелкоперерабатывающие предприятия, обувные фабрики, заводы по первичной обработке кожи и шерсти.

На действующих производствах установлено высокотехнологичное оборудование, выпущенное мировыми прозводителями - такими как «Rieter», «Benninger» (Швейцария), «Trützschler», «Schlafhorst», «Zinser», «Monforst», «Küsters» (Германия), «Marzoli», «Mario Crosta», «Reggiani», «Arioli», «Savio» (Италия), «Tsudakoma», «Juki», «Muratec» (Япония), «Picanol» (Бельгия) и другие.

Широкомасштабное сотрудничество с иностранными компаниями и международными финансовыми институтами, обеспечивающими рост и дальнейшее развитие текстильной отрасли Туркменистана, успешно продолжается. При участии зарубежных компаний введены в эксплуатацию 13 (тринадцать) современных текстильных комплексов, на которых налажен выпуск продукции отвечающей самым современным требованиям международных стандартов качества, менеджмента и маркетинга. В рамках реализации задач, поставленных перед отраслью, ведется строительство еще двух современных текстильных комплексов оборудованных новейшими технологическим оборудованием, которые будут включать в себя прядильное, ткацкое, красильное и швейное производства. Сырьевой базой для них будет являться тонковолокнистый хлопок, выращенный на посевных площадях Туркменистана.

Также с целью решения поставленных Президентом Туркменистана задач разработана отраслевая комплексная программа производственно-технического переоснащения предприятий отрасли и создания инновационных производств на основе собственных природных ресурсов. Эта программа позволит сократить импорт продукции за счёт широкого спектра собственных товаров высокого качества по доступной цене. До 2025 года планируется направить более 300 миллионов долларов США на реализацию более чем 30 проектов в текстильной промышленности. Благодаря этому производство товарной продукции за эти годы вырастет на 120 процентов. Реализация намеченных мероприятий позволит текстильной отрасли Туркменистана осуществлять постоянное техническое и технологическое переоснащение действующих и создание новых высокотехнологичных производств.

Крупные инвестиции будут направлены не только на расширение действующих мощностей, но и на создание более десяти новых производств на базе действуюших предприятияй использующих современные технологии для производства экологически чистой продукции. На этих предприятиях планируется запустить производство нетканых материалов “Spunlace” и “Spunbond”, а также производство вельветового полотна, новых видов тканей для женщин, будет установлено оборудование по выпуску высококачественных тканей для спортивной одежды. Автоматизированные технологические линии специалисты внедрят на предприятии по переработке верблюжей и козьей шерсти.

На территории Ашхабадского хлопчатобумажного комбината введен в эксплуатацию цех по производству синтепона. Так же налажено производство различных видов ремней для технологического оборудования. На текстильном комплексе в Кипчаке запущен в эксплуатацию цех по производству резинок, а на Ашхабадской фабрике по производству медицинской ваты и косметических ватных средств ‒ производство одноразовых масок из нетканого полотна. Ашхабадский Дом моделей ведет работу по приобретению новых современных вязальных машин японской компании «Shima Seiki», которые позволят расширить ассортимент вязаных изделий.

В результате осуществления данных проектов объемы товарной продукции по отрасли в части новых производств составят более 1 миллиарда манат. Этой продукцией планируется обеспечить потребности внутреннего рынка в рамках реализации проекта по импортозамещению, что позволит сэкономить валютные средства в размере около 150 миллионов долларов США. Оставшаяся часть будет направлена на экспорт. Объем валового дохода от экспорта составит более 140 миллионов долларов США.

Наряду с внедрением новейших технологий, в отрасли уделяется значительное внимание вопросам повышения качества и соответствия выпускаемой продукции требованиям экологической безопасности. Отечественная промышленность традиционно ориентируется на натуральные материалы, что является привлекательным фактором для международных брендов, размещающих заказы по всему миру. Продукция ведущих предприятий отрасли получила международное признание и удостоена сертификатов ISO 9001, 9002, ISO 14001, стандартов WRAP и OHSAS 18001.

В настоящее время около восьмидесяти процентов производимой текстильной продукции поставляется на экспорт в страны СНГ, Европы, Азии и другие части света. Крупными потребителями продукции текстильной промышленности Туркменистана являются Турция, Россия, Китай, Казахстан, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина, Казахстан. Экспортные поставки осуществляют в 15 стран мира. Более 30 предприятий являются экспортерами. О стабильном характере продвижения туркменского текстиля на мировом рынке свидетельствуют сведения об объеме экспорта продукции, который за 11 месяцев 2020 года составил 318,9 млн. долл. США.

Отраслевые предприятия приняли участие в выставочных мероприятиях за рубежом (КНР, Россия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Корея, Турция Германия и т. д.). Также были организованы ознакомительные визиты и выставочные мероприятия для зарубежных партнеров, по итогам которых заключены дополнительные экспортные контракты. Внедрена практика реализации текстильной продукции на биржевых торгах, через торговые дома и электронные магазины.

Меры, направленные на развитие текстильной промышленности, должны помочь повысить уровень развития отрасли, конкурентоспособность отечественного текстиля на мировом рынке и, следовательно, улучшить экономическое положение страны.