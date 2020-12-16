Среда, 16 Декабря 2020 19:34

АрмИнфо.Свободная трактовка мандата российских миротворцев в Карабахе и их постоянные <импровизации> вызывают раздражение в Азербайджане. Сдержанная реакция в первые дни постепенно сменилась открытой критикой деятельности российских военных. Об этом сообщает азербайджанское агентство TURAN.

Агентство отмечает, что уровень критики поднялся от рядовых граждан до политических партий и депутатов парламента Азербайджана.

Так, член парламента АР Гудрат Гусейнгулиев считает необходимым принятие закона, регулирующего деятельность миротворцев. По его словам, есть международная практика и миротворцы должны заниматься своими прямыми обязанностями, а не решать экономические или политические вопросы.

С ним согласен другой депутат Айдын Мирзазаде, который спрашивает почему миротворцы таскают цемент и доски, почему и на каком основании в Карабахе создается Гуманитарный Центр? Решение социально-экономических вопросов - это прерогатива властей Азербайджана.