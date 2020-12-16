Среда, 16 Декабря 2020 18:51

АрмИнфо. Губернатор Лорийской области Андрей Гукасян подал в отставку. Об этом Гукасян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Гукасяна, данное решение обусловлено решением его политической команды. (Имеется ввиду партия премьер-министра Армении «Гражданский договор» - Ред.)

«В ходе своей деятельности на этой ответственной должности я старался сделать все возможное, чтобы все возникающие вопросы имели законное решение, чтобы государственные служащие помогали гражданам страны. Думаю, в значительной мере мне удалось выполнить свою миссию, моя совесть чиста.

Я очень много работал, и все усилия направлял на благоустройство Лорийской области. Хочу выразить своим избирателям благодарность за доверие», - заключил Гукасян.