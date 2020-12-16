Среда, 16 Декабря 2020 18:47

АрмИнфо. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости, передает МИА «Казинформ».

Поздравляю всех соотечественников с Днем Независимости! Следующий год ознаменует 30-летие славной истории страны. Мы сильны единством и сплоченностью. Наша общая цель – трудиться на благо Родины, на благо Независимого Казахстана», - отметил в Twitter Президент Республики Казахстан.

В честь Дня Независимости в столице Казахстана состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Республики Казахстан.

Церемония состоялась на площади, где расположен самый большой флаг в стране. Размер полотнища составляет 450 квадратных метров. После серии церемониальных действий зазвучал Государственный гимн Республики Казахстан, а Государственный флаг РК был поднят на максимальную высоту флагштока.