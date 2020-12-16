Среда, 16 Декабря 2020 18:23

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения), придавая особое значение развитию сельского хозяйства в Армении, предлагает выгодные условия для агрокредитов. Кредиты предоставляются с целью пополнения как основных, так и оборотных средств, а также с целью выкупа действующих агрокредитов из других банков и кредитных организаций.

Выкуп сельскохозяйственных кредитов из других банков и кредитных организаций позволит клиентам значительно снизить ежемесячную финансовую нагрузку на обслуживание кредита/ов за счет снижения процентной ставки кредитов, увеличения срока завершения кредита. В момент выкупа кредита клиент может также получить дополнительный кредитный лимит.

Агрокредит предоставляется в течении 2-3-х рабочих дней. Для погашения кредитной задолженности предусматриваются аннуитетные платежи или гибкий и индивидуальный график погашения в зависимости от сезонности бизнеса, в частности- в каждые 12 месяцев допускается льготный период сроком не более 6-и месяцев для погашения основного долга.

В Банке ВТБ (Армения) можно оформить агрокредит на сумму от 300 тыс. драмов РА до 45 млн. драмов РА, по ставке 12% годовых (эффективная ставка 18,56-23,97%), сроком погашения 18-60 месяцев. Агрокредит на сумму до 6 млн. драмов предоставляется без залогового обеспечения. За досрочное погашение кредита штраф не предусматривается.

Клиенты могут воспользоваться несколькими продуктами агрокредитования. В частности, кредиты на внедрение градозащитных сеток, на создание интенсивных виноградных садов, ягодных хозяйств, разведение племенных овец и коз, складирование сельскохозяйственного сырья и др.

Как отметил директор Департамента развития корпоративного бизнеса Банка ВТБ (Армения) Ара Авагян, «Сельское хозяйство Армении – это одна из перспективных сфер финансирования со стороны Банка, так как данная отрасль обладает значительным потенциалом развития. Мы намерены продолжать активно работать в этом направлении, расширяя линейку продуктов и предлагая выгодные условия агрокредитования».

Агрокредиты выдаются физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые являются резидентами РА и занимаются сельскохозяйственной деятельностью.

Более подробную информацию об агрокредитовании можно получить на официальном сайте Банка https://www.vtb.am/ru/business/business-credits-view/agro-kredity , в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.

Банк контролируется ЦБ РА.