Среда, 16 Декабря 2020 18:02

АрмИнфо. В Ереване началось "Шествие достоинства" с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Отметим, что шествие достоинства проходит теперь каждый день.

Движение по спасению Родины заявляло, что всю неделю будет его проводить. В субботу на площади Свободы в Ереване намечается большой митинг оппозиции.

Как заявил журналистам член оппозиционной партии <Родина> Арсен Бабаян, Никол Пашинян будет привлечен к серьезной уголовной ответственности. Он отметил, что премьер-министр решил до конца осуществить свою программу по разрушению страны, поэтому и не уходит в отставку. <Но никто на это смотреть долго не собирается. Пока Никол Пашинян руководит Арменией ее невозможно будет вывести из катастрофической ситуации, в которой она оказалась>, отметил оппозиционер.

<Занимая это кресло, премьер тем самым плюет на наши земли, на военнопленных, пытаясь и дальше осуществить свои предательские планы>, - сказал Бабян, выразив при этом уверенность, что земли Арцаха были предательски проданы.

Он подчеркнул, что униженное Азербайджаном правительство не способно ничего сделать и не сделает. <Поэтому Никол должен минутой ранее уйти, чтобы остановить все это>, - сказал политик.