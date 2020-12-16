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АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян признает, что войну можно было остановить раньше и на более выгодных условиях. Об этом он заявил в своем видеообращении.
Арутюнян отметил, что есть три пункта, связанных с войной, по которым чаще всего критикуют власти Армении и Арцаха.
<Зачастую задают вопрос, стоило ли прекращать войну 9 ноября на тех условиях, которые сейчас существуют. Я уже не раз отмечал, что да, нужно было прекратить войну. Дело в том, что продолжение войны неизбежно привело бы к еще большим человеческим потерям, и мы могли лишиться родины, этого нельзя было допустить.
Второй вопрос, можно лу было завершить войну раньше и на более выгодных для армянской стороны условиях? Да, это было возможно. Третий вопрос, была ли возможность заранее сделать все, чтобы армянские военнослужащие были лучше подготовлены к войне. Ответ на этот вопрос тоже положительный.
Подробности, по двум последним вопросам и более детальные ответы я представлю позднее>, - подчеркнул Арутюнян.
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|ССС: Распространенная в СМИ информация о якобы наличии записи приказа премьер-министра Армении о прекращении в дни войны мобилизации не соответствует действительности
|У здания министерства обороны Армении продолжается акция родных и близких пропавших без вести военнослужащих, они требуют разъяснений о судьбе своих детей
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|МВД РФ: В России в два раза снизилось количество мигрантов
|Армения и Иран обсуждают возможность запуска совместного производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения
|Компания Sanitek подала в ICSID иск против Армении с требованием о возмещении своих вложений
|Омбудсмен Армении призывает к солидарности и сплоченности
|Президент ЕПК: Приоритет в Армении - восстановление государственности, а не борьба за власть
|Президент РА: Мы должны укреплять нашу государственность посредством ежедневной последовательной работы и дисциплины
|Политолог: Совершившие в 1998-м госпереворот силы пытаются совершить госпереворот-2
|Приобретенный за счет гранта Евразийского фонда стабилизации и развития передвижной комплекс маммографии в Армении готовится к работе
|В Армении выявлено 1098 новых случаев заражения коронавирусом
|Европейский Союз заявил о выделении Армении гранта в размере 9 миллионов евро для поддержки реформ в сфере правосудия
|Главы МИД Армении и Эстонии обсудили гуманитарный кризис в Карабахе
|Глава МИД РА: Сегодня очень важно продвигать культуру мира, чтобы противостоять растущей агрессии и насилию
|В Армии обороны Нагорного Карабаха выясняется возможное попадание в плен армянских военнослужащих
|Глава МИД Армении посетит с рабочим визитом Бельгию
|В МИД РФ рассмотрены вопросы взаимодействия России и МККК по преодолению гуманитарных последствий конфликта в Карабахе
|Министерство обороны Армении выступит с заявлением в связи с тиражируемыми СМИ Азербайджана видеороликами о пленении армянских военнослужащих
|С 18 декабря температура воздуха в Армении постепенно понизится на 5-7 градусов
|Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств
|Авиакомпания Азимут сообщает о начале выполнения полетов по маршруту Уфа - Ереван - Уфа
|Омбудсмен: В течение многих лет в Азербайджане ненависть к армянам и убийства армян только поощрялись
|Установлены личности обезглавленных жителей Карабаха
|Арман Навасардян: До и в ходе войны дипломатия Армении продемонстрировала полный провал по всем фронтам
|Глава МИД РА принял новоназначенного Посла Беларуси в Армении
|Российские эксперты допустили повторное обострение в Карабахе
|Губернатор Лорийской области Армении намерен оставить свой пост
|Депутат: Обсуждается вопрос следующего этапа возвращения пленных и заложников
|Азербайджан передал Армении жителя села Неркин Хндзореск Нарека Сардаряна
|Экс-директор СНБ лишь намеками говорит о наличии сделки в 5 млрд долл за 7 районов Карабаха
|В Ереване состоится Международный педагогический форум по дистанционному образованию на русском языке
|В столице Армении стартовало шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна вновь отложено
|Армения выступила соавтором резолюции Генассамблеи ООН о роли нейтралитета
|Экс-премьер Армении призвал Никола Пашиняна и его правительство подать в отставку
|Михаил Пиотровский: Мы должны спасти его памятники после войны в Карабахе
|Премьер-министр в парламенте проведет закрытую встречу с членами фракции <Мой шаг>
|Мане Геворкян: Премьер-министр встретился с семьями граждан, которые все еще находятся в азербайджанском плену
|Президент Армении и представители АРФД обсудили ситуацию в стране
|Рубен Варданян: Армения может стать страной, в которой захотят жить армяне со всего мира
|Аргишти Мехакян назначен заместителем губернатора Армавирской области Армении
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