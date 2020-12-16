Среда, 16 Декабря 2020 17:43

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян признает, что войну можно было остановить раньше и на более выгодных условиях. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Арутюнян отметил, что есть три пункта, связанных с войной, по которым чаще всего критикуют власти Армении и Арцаха.

<Зачастую задают вопрос, стоило ли прекращать войну 9 ноября на тех условиях, которые сейчас существуют. Я уже не раз отмечал, что да, нужно было прекратить войну. Дело в том, что продолжение войны неизбежно привело бы к еще большим человеческим потерям, и мы могли лишиться родины, этого нельзя было допустить.

Второй вопрос, можно лу было завершить войну раньше и на более выгодных для армянской стороны условиях? Да, это было возможно. Третий вопрос, была ли возможность заранее сделать все, чтобы армянские военнослужащие были лучше подготовлены к войне. Ответ на этот вопрос тоже положительный.

Подробности, по двум последним вопросам и более детальные ответы я представлю позднее>, - подчеркнул Арутюнян.