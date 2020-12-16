Среда, 16 Декабря 2020 17:41

АрмИнфо. Вопросом, связанным с окончательным урегулированием нагорно-карабахского конфликта, занимается не только Минская группа ОБСЕ, но и другие международные организации. Об этом 16 декабря на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, эти организации решают в регионе вопросы в рамках своих компетенций в сочетании с работами со столицами, что

немаловажно, поскольку согласие государств является важнейшим условием. Деятельность международных организаций не должна вестись в отрыве от взаимодействия с государствами региона. С учетом масштабности заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября сейчас как раз и происходит реализация этого документа. "Сейчас все проходят очень сложный, непростой момент. Необходимо время для того, чтобы все эти вопросы были институализированы и согласованы, и сейчас все этим и занимаются",- отметила Захарова.

Она указала на огромное количество проблем, с которыми столкнулся регион, и они относятся к различным сферам - гуманитарным, социальным, культурным. Это и вопрос безопасности, и в настоящее время идет процесс настройки каждого сегмента урегулирования по своим направлениям.

Мария Захарова также сообщила, что в регионе продолжится процесс обмена пленными. Она напомнила, что ранее ВКС России доставили 12 азербайджанских пленных в Баку, и 44армянских - в Ереван. Этой работе, как заметила представитель МИД РФ, предшествовала большая подготовительная работа.