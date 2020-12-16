Среда, 16 Декабря 2020 17:39

АрмИнфо. Наша программа минимум, на ближайшие три года - вернуть домой наших военнопленных, решить жилищные проблемы, выплатить компенсации. Об этом в своем видеообращении заявил президент Арцаха Араик Арутюнян.

Он отметил, что в ближайшее время будет решена проблема связанная с выделением временного жилья гражданам, лишившимся крова. Также будет возмещена арендная плата. Президент Арцаха подчеркнул, что в ближайшее время в стране будет развернуто широкомасштабное строительство.

<Я уверяю, что в течение ближайших трех лет, все граждане, лишившиеся дома, получат жилье. Выплату ипотечных кредитов власти Арцаха берут на себя. Мы будем оказывать содействие нашим гражданам, проживающим в сельской местности, в выдаче стройматериалов. Это поможет им улучшить жилищные условия. Также в выплате кредитов будет оказано содействие физическим и юридическим лицам >,- заметил Арутюнян.

По словам президента Арцаха, вместе с Арменией запущена программа помощи арцахцам, которые не участвовали в боевых действиях. Лица, лишившиеся жилья, в зависимости от места проживания, будут получать помощь от 250.000 до 300.000 драмов. Также Арутюнян сообщил, что предполагается субсидирование потребление газа, электроэнергии и воды в течение года. Также по словам последнего, власти страны намерены осуществить налоговую амнистию.