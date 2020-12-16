Среда, 16 Декабря 2020 16:41

АрмИнфо. Апелляционный суд Армении отменил решение суда первичной инстанции об аресте бывшего посла республики в Ватикане Микаела Минасяна. Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Мигран Погосян.

Напомним, что решение о задержании Микаэла Минасяна было принято 6 мая. Он фигурировал в качестве фигуранта уголовного дела, расследуемого Комитетом государственных доходов по незаконному обогащению, отмыванию денег и представлению ложных сведений в декларации. Минсян был объявлен в розыск. Сам Минасян назвал это обвинение преследованием по политическим мотивам.