Среда, 16 Декабря 2020 16:25

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что как только страна будет готова преодолеть все сложности, связанные с президентскими и парламентскими выборами, он будет готов подать в отставку.

На своей странице в соцсети Facebook, Арутюнян заметил, что в ближайшее время в Арцахе будет утверждена новая структура правительства, благодаря которой будут оптимизированы различны ведомства с целью повышения эффективности их деятельности.

<Более того, также будет утвержден новый состав правительства, будут осуществлены кадровые изменения. В выборе новых кадров я намерен руководствоваться их человеческими и профессиональными качествами, а также их репутацией. Все указы президента и постановления правительства, касающиеся сфер обороны и безопасности будут приниматься после положительного заключения Совета безопасности>, - подчеркнул Арутюнян.

Президент Арцаха также заметил, что в состав Совета безопасности будут включены не только конкретные уполномоченные лица, но и представители различных общественных и политических кругов.