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АрмИнфо. На одной из боевых позиций, расположенной на северо-восточном направлении, погиб военнослужащий Армии обороны Карабаха. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба АО.
Согласно источнику, инцидент произошел 15 декабря приблизительно в 14.17 по местному времени. При невыясненных пока обстоятельствах получил смертельное ранение военнослужащий Ваге Ованнесович Бабаян, 2002 года рождения. Для выяснения обстоятельств гибели солдата проводятся следственные мероприятия. Министерство обороны Карабаха разделяет тяжелое горе утраты, и выражает свои соболезнования членам семьи скончавшегося военнослужащего, его родным и сослуживцам.
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|Никол Пашинян заявил, что согласно имеющейся информации в окружении находятся российские миротворцы
|Банк ВТБ (Армения) предлагает кредиты на развитие сельского хозяйства на выгодных условиях
|МИД РФ: Россия делает все для того, чтобы в регионе Нагорного Карабаха установился прочный мир
|В Ереване началось "Шествие достоинства" с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Араик Арутюнян признал, что войну можно было остановить раньше и на более выгодных для армянской стороны условиях
|МИД РФ: В настоящее время в Карабахе идет процесс настройки каждого сегмента урегулирования по своим направлениям
|Президент Арцаха сообщил о программах, которые он намерен реализовать в ближайшие три года
|Араик Арутюнян намерен стать беспартийным
|Апелляционный суд Армении отменил решение суда первичной инстанции об аресте бывшего посла республики в Ватикане
|Президент Арцаха: Два из трех принципов урегулирования арцахского конфликта больше не актуальны
|Президент РА и лидер партии "Просвещенная Армения" обсудили ситуацию в стране
|Араик Арутюнян рассказал, когда будет готов подать в отставку с поста президента Арцаха
|На северо-восточном направлении погиб военнослужащий Армии обороны Карабаха
|Ветераны Великой Отечественной войны Армении получили материальную помощь
|Араик Арутюнян: Несколько десятков наших военнослужащих попали в плен в направлении Хцаберда
|Спикер армянского парламента продолжает серию встреч в поисках выхода из кризиса
|ССС: Распространенная в СМИ информация о якобы наличии записи приказа премьер-министра Армении о прекращении в дни войны мобилизации не соответствует действительности
|У здания министерства обороны Армении продолжается акция родных и близких пропавших без вести военнослужащих, они требуют разъяснений о судьбе своих детей
|Сводная группировка МЧС России подвела итоги месячной работы в Нагорном Карабахе
|"Холодное сердце" растопит благотворительный концерт "Sure for our kids"
|МВД РФ: В России в два раза снизилось количество мигрантов
|Армения и Иран обсуждают возможность запуска совместного производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения
|Компания Sanitek подала в ICSID иск против Армении с требованием о возмещении своих вложений
|Омбудсмен Армении призывает к солидарности и сплоченности
|Президент ЕПК: Приоритет в Армении - восстановление государственности, а не борьба за власть
|Президент РА: Мы должны укреплять нашу государственность посредством ежедневной последовательной работы и дисциплины
|Политолог: Совершившие в 1998-м госпереворот силы пытаются совершить госпереворот-2
|Приобретенный за счет гранта Евразийского фонда стабилизации и развития передвижной комплекс маммографии в Армении готовится к работе
|В Армении выявлено 1098 новых случаев заражения коронавирусом
|Европейский Союз заявил о выделении Армении гранта в размере 9 миллионов евро для поддержки реформ в сфере правосудия
|Главы МИД Армении и Эстонии обсудили гуманитарный кризис в Карабахе
|Глава МИД РА: Сегодня очень важно продвигать культуру мира, чтобы противостоять растущей агрессии и насилию
|В Армии обороны Нагорного Карабаха выясняется возможное попадание в плен армянских военнослужащих
|Глава МИД Армении посетит с рабочим визитом Бельгию
|В МИД РФ рассмотрены вопросы взаимодействия России и МККК по преодолению гуманитарных последствий конфликта в Карабахе
|Министерство обороны Армении выступит с заявлением в связи с тиражируемыми СМИ Азербайджана видеороликами о пленении армянских военнослужащих
|С 18 декабря температура воздуха в Армении постепенно понизится на 5-7 градусов
|Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств
|Авиакомпания Азимут сообщает о начале выполнения полетов по маршруту Уфа - Ереван - Уфа
|Омбудсмен: В течение многих лет в Азербайджане ненависть к армянам и убийства армян только поощрялись
|Установлены личности обезглавленных жителей Карабаха
|Арман Навасардян: До и в ходе войны дипломатия Армении продемонстрировала полный провал по всем фронтам
|Глава МИД РА принял новоназначенного Посла Беларуси в Армении
|Российские эксперты допустили повторное обострение в Карабахе
|Губернатор Лорийской области Армении намерен оставить свой пост
|Депутат: Обсуждается вопрос следующего этапа возвращения пленных и заложников
|Азербайджан передал Армении жителя села Неркин Хндзореск Нарека Сардаряна
|Экс-директор СНБ лишь намеками говорит о наличии сделки в 5 млрд долл за 7 районов Карабаха
|В Ереване состоится Международный педагогический форум по дистанционному образованию на русском языке
|В столице Армении стартовало шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна вновь отложено
|Армения выступила соавтором резолюции Генассамблеи ООН о роли нейтралитета
|Экс-премьер Армении призвал Никола Пашиняна и его правительство подать в отставку
|Михаил Пиотровский: Мы должны спасти его памятники после войны в Карабахе
|Премьер-министр в парламенте проведет закрытую встречу с членами фракции <Мой шаг>
|Мане Геворкян: Премьер-министр встретился с семьями граждан, которые все еще находятся в азербайджанском плену
|Президент Армении и представители АРФД обсудили ситуацию в стране
|Рубен Варданян: Армения может стать страной, в которой захотят жить армяне со всего мира
|Аргишти Мехакян назначен заместителем губернатора Армавирской области Армении
|Читать больше
|Президент ЕПК: Приоритет в Армении - восстановление государственности, а не борьба за власть
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