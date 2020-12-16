Среда, 16 Декабря 2020 16:22

АрмИнфо. На одной из боевых позиций, расположенной на северо-восточном направлении, погиб военнослужащий Армии обороны Карабаха. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба АО.

Согласно источнику, инцидент произошел 15 декабря приблизительно в 14.17 по местному времени. При невыясненных пока обстоятельствах получил смертельное ранение военнослужащий Ваге Ованнесович Бабаян, 2002 года рождения. Для выяснения обстоятельств гибели солдата проводятся следственные мероприятия. Министерство обороны Карабаха разделяет тяжелое горе утраты, и выражает свои соболезнования членам семьи скончавшегося военнослужащего, его родным и сослуживцам.