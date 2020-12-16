Среда, 16 Декабря 2020 16:06

АрмИнфо. Московский культурно-деловой центр (МКДЦ) <Дом Москвы> в Ереване предоставил денежную помощь армянским ветеранам - участникам Великой Отечественной войны. Программа была реализована в рамках мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Средства на реализацию программы выделило Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей г. Москвы и Государственное унитарное предприятие <Московский центр международного сотрудничества>. Финансовая поддержка была оказана 193 ветеранам.

<Подвиги ветеранов навсегда увековечены в истории России и Армении. Ветераны ценой собственной жизни защищали Родину. Мы высоко ценим дело участников Великой Отечественной войны, и готовы всегда оказывать всестороннее содействие>,- отметил Генеральный директор центра <Дом Москвы> в Ереване Ваграм Карапетян.

Программа была реализована совместно с Комитетом Ветеранов Армении и Министерством труда и социального обеспечения РА, которые помогли в составлении списка ветеранов. Окончательный список был утвержден Посольством РФ в РА.

Те ветераны, которые были не в состоянии прийти в центр <Дом Москвы> в Ереване, получили материальную помощь на дому - по адресу проживания. Данную работу сотрудники <Дом Москвы> организовали при поддержке <Почты Армении>.

Напомним, что центр <Дом Москвы> в Ереване предоставляет ветеранам Великой Отечественной войны Армении материальную помощь ежегодно. Программа будет перманентной. -