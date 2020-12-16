Среда, 16 Декабря 2020 14:00

АрмИнфо. У здания министерства обороны Армении продолжается акция родных и близких пропавших без вести военнослужащих. Они требуют разъяснений о судьбе своих детей.

Части участников акции удалось прорваться сквозь кордон и пройти на территорию ведомства. Одна из участниц акции сообщила о согласии министра обороны Вагаршака Арутюняна и начальника генштаба Оника Гаспаряна встретиться с ними. На встречу с руководством МО

отправилась группа из 10 человек, остальные пытаются прорваться на территорию ведомства.

"Война закончилась, где мой ребенок. Пашинян (премьер-министр РА - ред.) что не знал, что мой сын водитель, отправив его с ржавым автоматом на переднюю линию", - со слезами на глазах жаловалась одна из участниц акций.

Другой участник акции отметил, что в процессе выяснения судьбы своего сына столкнулся с многочисленными фактами лжи. В частности, сына Эчмиадзинский военкомат призвал 27 сентября, а справку о призыве выдал от 29 сентября. Кроме того, у него вызвали вопросы и с организацией призыва. "В одних семьях с четырьмя сыновьями никого не призвали, а в других с двумя детьми призвали. Как это понимать", - жаловался он.

Отметим, что еще одна акция граждан проходит и перед зданием правительства РА. Ее участники требуют отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна. Они принесли с собой чучело Пашиняна. "Никол, ты должен уйти. Алиев каждый день тебя унижает, а ты не решаешься ему ответить. Нам не нужен такой премьер-министр ", - заявили они.