Среда, 16 Декабря 2020 13:26

АрмИнфо.Сводная группировка МЧС России подвела итоги месячной работы в Нагорном Карабахе. Согласно сообщению МЧС РФ, группировка осуществляет гуманитарную миссию в районах Нагорного Карабаха с 16 ноября.

За это время сотрудниками ведомства совместно с местными органами власти выявлены и зафиксированы разрушения свыше 2,6 тысяч объектов в 43 населенных пунктах региона, из которых порядка 220 - социально значимых. Оценка пострадавших зданий и сооружений позволила МЧС России оперативно сформировать потребности и направить три гуманитарных конвоя со строительными материалами и предметами первой необходимости. Всего - около 352 тонн. Помимо этого, в Нагорный Карабах из 8 городов России направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом около 1200 тонн. Прибытие ожидается в ближайшие дни.

Силами группировки оказывается помощь в распределении и доставке гуманитарного груза по районам Нагорного Карабаха. Благодаря этому уже восстановлено 28 социальных объектов и жилых помещений, на 147 объектах работы продолжаются. Помимо этого, зарегистрировано свыше 2,1 тысяч заявок на проведение работ по остеклению и установке дверей, более 180 из которых выполнено. Для обеспечения безопасности граждан региона работают пиротехники МЧС России. Гуманитарное разминирование в Степанакерте и его окрестностях проведено на площади более 30 га, где обнаружено свыше 2 тысяч взрывоопасных предметов. За указанный период медицинские работники группировки МЧС России оказали помощь 80 местным жителям. Психологи ведомства во время выездных приемов помогли 48 гражданам. Спасатели проводят профилактическую работу со школьниками - проведены уроки безопасности в 14 школах Степанакерта и окрестностей, в которых приняли участие свыше тысячи школьников