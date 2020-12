Среда, 16 Декабря 2020 13:21

АрмИнфо. Благотворительный фонд <Гармония Детства> вместе с платформой Sure и группой компаний Zapomni при поддержке Mastercard запускает новогоднюю и рождественскую благотворительную акцию <Sure for our kids> для детей в Армении. Задача мероприятий - подарить армянским детишкам радость встречи с чудом и праздничное настроение вопреки трудным временам.

Как сообщает <Армянский музей Москвы и культуры наций>, Впервые в Армении, с 24 по 27 декабря в Ереване, состоится музыкальный проект компании Disney - киноконцерт <Холодное сердце>. Оскароносный анимационный фильм будет показан на большом экране в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении под руководством российского дирижера Михаила Голикова, а сольные партии исполнит певица Карина Адегамова.

Финансирование мероприятия происходит через платформу краудфандинга, где можно приобрести билеты для одного ребёнка или нескольких детей. Покупка одного билета за 1 000 рублей позволит нам пригласить на киноконцерт одного ребенка. Организаторы хотят пригласить 4 000 детей, то есть необходимо собрать 4 000 000 рублей.

Если удастся собрать большую сумму, то будут и дополнительные дни киноконцертов. Организаторы гарантируют, что все средства от продажи билетов пойдут на организацию концертов.

Мероприятия организуются при поддержке группы компаний Zapomni, фонда <Гармония детства> и корпорации Mastercard.

<Мы должны объединяться, делиться умениями, идеями, ресурсами, находить креативные механизмы помощи и поддержки. Эта акция - один из таких механизмов и форм. Мы внезапно придумали её и очень быстро реализовали. Убежден, что она найдет отклик в сердцах и умах людей. Новогодний праздник, улыбки детей, радость взрослых, внутреннее тепло и гармония - все это так нужно каждому, но особенно сейчас и особенно в Армении>, - сказал Сурен Тер- Овсепян, основатель фандрайзинговой платформы Sure.