Среда, 16 Декабря 2020 12:58

АрмИнфо. Армения и Иран обсуждают возможность запуска совместного производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Этот и другие вопросы были обсуждены в ходе состоявшейся 16 декабря встречи министра здравоохранения РА Арсена Торосяна с послом Ирана в РА Аббасом Бадахшаном Зохури.

Как передает пресс-служба Министерства здравоохранения РА, в ходе встречи стороны высоко оценили многовековую дружбу и многолетнее сотрудничество между двумя странами, выступив с новыми предложениями о начале деятельности в сфере здравоохранения. Следует отметить,

что в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией Исламская Республика Иран оказала Армении гуманитарную помощь. "Мы благодарны Ирану за помощь, оказанную в этой сложной ситуации. Уверен, что наши дружеские отношения сохранятся и в будущем, особенно после выхода из ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией", - сказал Арсен Торосян.

Собеседники достигли договоренности в формате видеоконференций обмениваться опытом по процедурам лечения эпидемии между представителями министерств здравоохранения Армении и Ирана, врачами и медицинским персоналом.

Посол отметил, что независимо от ситуации в стране, сектор здравоохранения должен продолжать работать. Он выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в этой сфере, выразив надежду, что в результате совместной борьбы с коронавирусной инфекцией страны смогут преодолеть эпидемию. "Учитывая культурные связи между нашими странами, я уверен, что отныне наши отношения будут развиваться еще больше. Сильная и богатая Армения - гордость для соседней страны, поэтому мы хотим, чтобы Армения добилась больших успехов, чтобы в результате сотрудничества максимально развивалась сфера здравоохранения, достигнув своего пика. Надеюсь, что в ближайшие 5-6 месяцев мы достигнем ощутимых результатов в сотрудничестве", - сказал Аббас Бадахшан Зохури.