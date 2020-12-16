Среда, 16 Декабря 2020 12:57

АрмИнфо.Компания Sanitek подала в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) иск против Армении с требованием о возмещении своих вложений. Об этом говорится в заявлении дирекции компании.

Согласно источнику, уже почти два года правоохранительная система Армении в лице следственных органов, прокуратуры и судов, очевидно, следуя указаниям исполнительной власти, незаконно преследует акционеров группы компаний Sanitek, которые являются иностранными инвесторами. Против них, как отмечают авторы заявления, незаконно возбуждены различные уголовные дела, которые до сих пор не прекращены. Тем не менее, ни одному должностному лицу не предъявлено обвинение, ни по одному эпизоду преступления не установлено, что свидетельствует о необоснованности дела. Предварительное следствие в настоящее время фактически не ведется, уголовные дела зашли в тупик. Упомянутые уголовные дела являются продолжением предыдущих незаконных действий Ереванской мэрии, которая отказалась выполнять свои платежные обязательства перед группой компаний Sanitek, представив ряд необоснованных судебных исков. Помимо возбуждения необоснованных уголовных дел, прокуратура и следственные органы по указанию мэра Еревана осуществили незаконный процесс расторжения контрактов с компаниями Sanitek с целью передачи этих контрактов компании, принадлежащей муниципалитету. Помимо того факта, что имущество, незаконно конфискованное у Sanitek, было передано вновь созданной компании, мэрия Еревана теперь тратит как минимум на 20 процентов больше денег, организуя те же услуги через свою собственную компанию, не уплачивая при этом соответствующие налоги, о чем свидетельствуют многочисленные публикации. Эти действия приводят к экспроприации инвестиций Sanitek.

В результате этих действий группа компаний Sanitek была вынуждена прекратить деятельность и обанкротиться, что привело к негативным последствиям для акционеров компании. "В то же время следует отметить, что группа компаний Sanitek неоднократно обращалась к действующим властям с просьбой вернуться к переговорному процессу, выражая готовность осуществить дополнительные инвестиции, но безуспешно, все обращения и попытки достичь договоренности не увенчались успехом. В течение нескольких месяцев компания Sanitek надеялась, что в условиях разрушительной войны, катастрофической эпидемии правительство Армении проявит добрую волю и выразит желание разрешить ситуацию. Тем не менее, власти страны продолжали свою политику отказа от любого сотрудничества, не оставляя Sanitek другого выбора, кроме как подать иск против Армении в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) против Армении, требуя возмещения десятков миллионов долларов инвестиций", - говорится в заявлении компании.

Напомним, что 3 октября 2019 года стало известно о досрочном расторжении договора столичной администрации с компанией Sanitek. В компании считают, что их вытеснили с рынка, чтобы развернуть деятельность муниципального учреждения "Уборка мусора и санитарная очистка в Ереване".