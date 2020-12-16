Среда, 16 Декабря 2020 12:23

АрмИнфо. Необходимо исключить какое- либо развитие, которое может привести к напряженности. Об этом говорится в сообщении Защитника прав человека Армана Татояна, размещенном на его странице в Facebook.

По его словам, органы общественной власти, чиновники обязаны служить образцом поведения во имя солидарности и сплоченности, независимо от политических или иных взглядов. По тому же принципу большую роль играют и лица, имеющие общественное признание. В отношении действующих должностных лиц требования Омбудсмена строгие, поскольку эти лица имеют конкретный правовой статус и ограничены границами этого статуса. Но это, как заметил Арман Татоян, не значит, что требования не распространяются на общественных деятелей, которые не занимают должности. Императив гарантирования всеобщей атмосферы солидарности в стране требует от лиц, имеющих общественное признание, проявить образцовое слово и поведение. Произнося каждое слово, необходимо обязательно учитывать все возможные подтексты и метафорические значения этого слова или выражения. Это особенно важно в этот чувствительный и ответственный момент. Особенно похвальную функцию выполняют те общественные деятели и правозащитники, которые своими действиями и словами предотвращают любое проявление напряженности, демонстрируют недопустимость насилия, способствуют общественной солидарности. Должностные лица и лица, имеющие общественное признание, не должны делать такие записи или комментарии или выступать с речами, которые содержат прямое или косвенное оскорбление или ненависть.

"К сожалению, мониторинг социальных сетей показывает, что опасной степени достигают комментарии и записи, распространяющие ненависть и оскорбления, призывы к насилию и угрозы, даже провоцирующие внутреннюю вражду. Всему этому способствует деятельность фейковых страниц и пользователей. Поэтому прошу всех не вовлекаться в подобные "обсуждения" в социальных сетях. Прошу не поддаваться на провокации, просто игнорируйте попытки втянуть вас в подобные дискуссии. С их помощью атмосфера ненависти в стране усугубляется. Нельзя унижать достоинство и оскорблять друг друга. Это увеличивает напряженность и повышает вероятность насилия в реальной жизни. Нужно всегда помнить, что каждый из нас имеет право свободно выражать свое мнение, и мы должны с уважением относиться к слову и мнению друг друга, сохраняя при этом указанные правила. Во всем этом процессе свои обязанности должны добросовестно выполнять государственные органы, действуя в максимальных границах своего статуса. Необходимо обеспечить непосредственное общение с гражданами для предотвращения какой-либо дезинформации и незамедлительно реагировать на любую дезинформацию, ведущую к напряженности. Правоохранительные органы должны быть бдительными и предупреждать или исключать любые незаконные действия, относящиеся к их компетенции, но исключительно с одним условием, обеспечивая в своих действиях верховенство права и равный подход ко всем ситуациям", - говорится в сообщении.

Арман Татоян также призвал все организации и журналистов, осуществляющих информационную деятельность, с особым вниманием следить за обсуждениями, проходящими под публикациями, и удалять комментарии, содержащие оскорбление и ненависть, унижающие достоинство выражения. "Проблема стала настолько актуальной, что необходимо выделить дополнительные ресурсы для ее решения. Кроме того, необходимо обращать внимание на достоверность публикуемой информации, уделять больше внимания подбору заголовков и действовать с соблюдением принципов ответственной журналистики", - подчеркнул Защитник прав человека.