Среда, 16 Декабря 2020 12:22

АрмИнфо.Вечером 15 декабря президент РА Армен Саркисян встретился с группой представителей интеллигенции, представляющих сферы науки, образования и культуры.

Как сообщает пресс-служба президента РА, участники встречи представили свои мнения и взгляды на ситуацию в стране, затронули пути ее разрешения. Говоря о болезненных потерях, понесенных во время войны, отсутствии доверия, нынешней кризисной ситуации, представители интеллигенции отметили, что у армянского народа и государства нет другого выбора, кроме как вместе выйти из ситуации. Чтобы двигаться вперед, в первую очередь необходимо трезво и точно проанализировать и оценить ситуацию, составить список проблем, принять существующие реалии и подумать об эффективных путях выхода из ситуации.

Армен Саркисян особо подчеркнул необходимость системных решений. Он, в частности отметил: "Мы должны отказаться от лжи и фальсификаций, смотреть правде в глаза, извлекать уроки из сегодняшних ошибок и двигаться вперед, принимая эффективные меры".

Президент отметил необходимость наличия видений развития, стратегий, программ по всем сферам. "Нам предстоит пройти долгий путь. Мы должны строить наши государственные институты и укреплять нашу государственность посредством ежедневной последовательной работы и дисциплины", - подчеркнул президент.