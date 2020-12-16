Среда, 16 Декабря 2020 12:19

АрмИнфо. Европейский Союз 16 декабря заявил о выделении Армении гранта в размере 9 миллионов евро для поддержки реформ в сфере правосудия. Об этом говорится в сообщении делегации ЕС в РА.

Согласно источнику, решение ЕС является результатом прогресса, достигнутого Арменией в реализации судебно - правовых реформ, антикоррупционных стратегий, макроэкономической стабильности, управлении государственными финансами, реформах по обеспечению прозрачности государственного бюджета. В соответствии со стандартами Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией (CEAP) и связанного с ним стратегического диалога ЕС-Армения, новый пакет поддержки повысит подотчетность в системе правосудия, улучшит доступ к качественным судебным услугам.

"Внося прямой финансовый вклад, мы подчеркиваем и поддерживаем усилия правительства Республики Армения, направленные на продвижение законодательных и институциональных реформ в судебной системе и, таким образом, улучшение общей деловой среды. Объявленная сегодня помощь является дополнением к технической помощи, предоставляемой Немецким фондом международного правового сотрудничества, а также другим инструментам технической помощи, предоставляемым Европейским Союзом в рамках различных инициатив в регионе Восточного партнерства. Я приветствую объявленное сегодня очень важное выделение бюджетной поддержки Армении. Граждане и институты ЕС и Армении объединены вокруг цели проведения реформ в области надлежащего управления и верховенства закона. Европейский Союз и его государства-члены способствуют усилению подотчетности судебных и прокурорских органов Армении и требуют абсолютной нетерпимости к коррупции. Только вместе мы сможем добиться успеха", - сказала глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

"Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что выделение 9 миллионов евро

- это стоимость первого транша из общего 30-миллионного бюджета, предусмотренного программой бюджетной поддержки, направленной на реформы в сфере правосудия. Реализация судебных и антикоррупционных реформ остается приоритетом для нашего правительства, и мы рады отметить, что хороший прогресс, достигнутый в этом году, также был оценен нашими европейскими партнерами. Мы благодарны Европейскому Союзу за постоянную поддержку и эффективное сотрудничество в сфере правосудия", - сказал министр юстиции РА Рустам Бадасян.