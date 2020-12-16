Среда, 16 Декабря 2020 12:19

АрмИнфо. 15 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Ара Айвазяна с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу, сообщила пресс-служба МИД РА.

Согласно источнику, Урмас Рейнсалу поздравил Ара Айвазяна со вступлением в должность и пожелал ему успехов в его важной миссии.

В ходе беседы министры затронули ряд вопросов, связанных с армяно-эстонскими отношениями, подчеркнув взаимную готовность предпринять шаги для дальнейшего расширения и обогащения двусторонней повестки. Они также обменялись мнениями о сотрудничестве в многостороннем формате.

Ара Айвазян обсудил с Урмасом Рейнсалу вопросы региональной безопасности. В этом контексте министр Айвазян представил своему коллеге шаги, предпринятые для разрешения гуманитарного кризиса в Арцахе, вызванного турецко-азербайджанской агрессией. Собеседники подчеркнули важность окончательного урегулирования конфликта исключительно в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.