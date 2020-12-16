Среда, 16 Декабря 2020 12:18

АрмИнфо."Сегодня очень важно продвигать культуру мира, чтобы противостоять растущей агрессии и насилию, которые мы наблюдаем во всем мире", - заявил на 4-ом заседании Форума древних цивилизаций министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, слова которого приводит пресс-служба МИД РА.

"Культура мира может быть основана только на прочном международном сотрудничестве. В этом смысле Форум древних цивилизаций является мощной платформой, поскольку он объединяет страны с древними культурными ценностями и огромным материальным и нематериальным наследием", - подчеркнул армянский министр. Он высоко оценил роль форума как площадки, объединяющей нации и народы с богатым историческим наследием вокруг общих ценностей.

Отметим, что на встрече, которая прошла под председательством Перу, приняли участие представители Армении, Боливии, Китая, Египта, Греции, Италии, Ирана и Ирака. Впервые представитель Мексики принял участие в заседании в качестве полноправного члена Форума древних цивилизаций .

Об учреждении Форума древних цивилизаций (AC Forum) в качестве международного института провозгласила Афинская декларация, подписанная министрами Боливии, Китая, Египта, Греции, Ирана, Ирака, Италии и Перу по окончании Форума в Афинах. В Декларации подчеркивается, что важное наследие великих древних культур стран, представленных на Форуме, остается актуальным и сегодня, оказывая влияние на ход человеческой истории. Цель форума - стать платформой для диалога и культурного сотрудничества между странами-участницами, направленных на разработку согласованных позиций в вопросах, касающихся охраны культурного наследия в рамках соответствующих международных организаций, таких как ЮНЕСКО, а также сохранение исторического и культурного наследия стран-участниц Форума древних цивилизаций и использование культуры в качестве эффективного инструмента современной дипоматии. Форум будет открыт для присоединения новых стран на основе консенсуса. Государства-участники договорились о проведении министерской конференции "Форума древних цивилизаций" каждый год. Перу принял ACForum в 2020 году, а Ирак примет в 2021 году.