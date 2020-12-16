Среда, 16 Декабря 2020 10:45

АрмИнфо. 17 декабря министр иностранных дел Армении Ара Айвазян посетит Бельгию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Согласно источнику, в рамках визита в Брюсселе под председательством министра иностранных дел РА и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля пройдет третье заседание Совета партнерства Армения-ЕС.

В ходе рабочего визита в Бельгию запланированы встречи с рядом партнеров.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз предоставит Армении в общей сложности 92 млн евро с целью содействия неотложным и краткосрочным нуждам. "В дополнение к распространенному заявлению ЕС о содействии ЕС Армении в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции, а также о дальнейшем переоформлении существующих с правительством Армении программ, с гордостью сообщаем, что ЕС предоставит Армении в общей сложности 92 млн евро с целью содействия неотложным и краткосрочным нуждам", - говорилось в заявлении миссии ЕС в РА. Согласно заявлению, средства будут направлены на поставку медицинского оборудования и принадлежностей, переподготовку медперсонала и сотрудников лабораторий, поддержку МСП и бизнес- сообщества, а также социальную и гуманитарную помощь пострадавшим от последствий вспышки COVID-19