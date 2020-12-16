Среда, 16 Декабря 2020 10:38

АрмИнфо. Вопросы, связанные с преодолением гуманитарных последствий нагорнокарабахского конфликта, стали предметом обсуждений между заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым и пуководителем программ оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) Паскалем Хундтом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Российской Федерации.

"Подробно рассмотрены вопросы взаимодействия России и МККК с упором на преодоление гуманитарных последствий нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент МККК Петер Маурер заявлял, что организация планирует направить в Нагорный Карабах дополнительно 400-500 человек. В интервью "РБК" Маурер сообщал, что за последние шесть недель Красный Крест кардинально изменил характер гуманитарной миссии в Карабахе. По его словам, в МККК по мере разгорания конфликта

поняли, что "нужно делать больше". Так, он отметил, что до начала войны бюджет миссии МККК в регионе составлял 10 миллионов швейцарских франков (почти 10,96 миллиона долларов), а в 2021 году он будет равен 45 миллионам швейцарских франков (более 49,31 миллиона долларов).

"То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие. У нас было довольно мало людей там. Сейчас планируем направить дополнительно 400-500 человек в регион. В последние дни мы уже увеличили свое присутствие", - заявлял Маурер. Президент МККК добавил, что у Красного Креста есть офисы в Ереване, Баку, Барде. Сейчас организация возвращает людей в Степанакерт.