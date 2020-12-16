Среда, 16 Декабря 2020 10:37

АрмИнфо.С 18 декабря температура воздуха в Армении постепенно понизится на 5-7 градусов. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, 16-17 декабря, ночью 18 декабря время от времени в большинстве регионов страны ожидаются осадки, в отдельных районах - в виде снега. 16-17 декабря температура воздуха существенно не изменится. 19-20 декабря синоптики предсказывают погоду без осадков. В отдельных местах ожидается туман. Ветер юго-западный, с порывами до 3-8 м/с.

В Ереване 16-17 декабря временами ожидаются дожди. Ночью 18 декабря время от времени ожидается дождь. Днем 18 декабря, а также 19-20 декабря ожидается погода без осадков. Ночью и в утренние часы ожидается туман.