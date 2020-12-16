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АрмИнфо.Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что в Армении по положению на утро 16 декабря есть закрытые автодороги.
В частности, как отмечает источник, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты для проезда автотранспорта. В районах Арагац и Апаран Арагацотнского региона идет снег.
Согласно полученным данным из департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.
Ведомство, ссылаясь на МВД Армении напоминает, что решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
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|Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств
|Авиакомпания Азимут сообщает о начале выполнения полетов по маршруту Уфа - Ереван - Уфа
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|Губернатор Лорийской области Армении намерен оставить свой пост
|Депутат: Обсуждается вопрос следующего этапа возвращения пленных и заложников
|Азербайджан передал Армении жителя села Неркин Хндзореск Нарека Сардаряна
|Экс-директор СНБ лишь намеками говорит о наличии сделки в 5 млрд долл за 7 районов Карабаха
|В Ереване состоится Международный педагогический форум по дистанционному образованию на русском языке
|В столице Армении стартовало шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна вновь отложено
|Армения выступила соавтором резолюции Генассамблеи ООН о роли нейтралитета
|Экс-премьер Армении призвал Никола Пашиняна и его правительство подать в отставку
|Михаил Пиотровский: Мы должны спасти его памятники после войны в Карабахе
|Премьер-министр в парламенте проведет закрытую встречу с членами фракции <Мой шаг>
|Мане Геворкян: Премьер-министр встретился с семьями граждан, которые все еще находятся в азербайджанском плену
|Президент Армении и представители АРФД обсудили ситуацию в стране
|Рубен Варданян: Армения может стать страной, в которой захотят жить армяне со всего мира
|Аргишти Мехакян назначен заместителем губернатора Армавирской области Армении
|Иран осудил санкции США против Турции
|Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте члена РПА Ваграма Багдасаряна
|Родственников военнослужащих, пропавших без вести во время арцахской войны хотят встретиться с главой ГШ Армении Оником Гаспаряном
|В Армении выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом
|Омбудсмен Арцаха заявил, что процесс по обмену пленными должен продолжаться
|Переворот в ночь на 10 ноября обернулся бы для Армении потерей государственности
|Колыбельная в память о погибших в Арцахе: проект Natural Reverb и ЮКЖД
|Госдеп: Между Москвой и Анкарой больше разногласий, чем точек соприкосновения, это относится к Ливии, так же было и на Кавказе
|Армения и Россия рассмотрели возможности для реализации совместных программ в военно- промышленной сфере
|МО РФ: Командующий российскими миротворцами в Карабахе лично вел переговоры об обмене пленными
|Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Юрий Котенок: Армении нужны не имеющие аналогов меры по налаживанию и усилению союза с Россией
|Арарат Мирзоян встретился с лидером партии <Республика> Арамом Саргсяном
|Армянская сторона выдала в обмен на пленных двух азербайджанских диверсантов, пойманных еще в 2014 году
|Давид Бабаян: Нам нельзя поддаваться на провокации Баку
|Ереван считает необходимым возобновить переговоры в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ с целью всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта
|Глава ПА не исключает кандидатуру Вазгена Манукяна в качестве альтернативы себе
|Вазген Манукян уверен, руководство Армении ведет страну к новой капитуляции
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