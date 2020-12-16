Среда, 16 Декабря 2020 10:36

АрмИнфо.Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что в Армении по положению на утро 16 декабря есть закрытые автодороги.

В частности, как отмечает источник, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты для проезда автотранспорта. В районах Арагац и Апаран Арагацотнского региона идет снег.

Согласно полученным данным из департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

Ведомство, ссылаясь на МВД Армении напоминает, что решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.