Вторник, 15 Декабря 2020 20:04

АрмИнфо. Авиакомпания Азимут сообщает о начале выполнения полетов по маршруту Уфа - Ереван - Уфа.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. Согласно источнику, рейс А4821/А4822 будет выполняться с 27 декабря 2020 года еженедельно. В продажу поступили авиабилеты по минимальному тарифу от 50 евро. В связи с введением ограничительных мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции вводятся дополнительные требования к пассажирам и условия для въезда в иностранные государства и прибытия в РФ. Авиакомпания Азимут рекомендует пассажирам проверять актуальную информацию об ограничениях пересечения границы в связи с COVID-19 на сайтах Правительства Армении и Федеральной Пограничной службы ФСБ России.

Въезд на территорию Армении разрешен через воздушную границу с обязательным условием соблюдения карантина и самоизоляции в течение 14 дней с последующим проведением обследования ПЦР. В период самоизоляции пассажиры, прошедшие обследование полимеразной цепной реакции для диагностики коронавируса на платной основе и получившие отрицательный результат, освобождаются от самоизоляции. При этом необходимо внести информацию об отрицательном результате лабораторий в систему АРМЕД