Вторник, 15 Декабря 2020 19:59

АрмИнфо.15 декабря Защитник прав человека Армении Арман Татоян принял бывшего мэра Лиона,n доктора Геворка Кепенекяна, и руководителя программы <Мать и дитя> фонда Merieux, доктора Халила Эту.

В ходе встречи Защитник рассказал о зверствах, совершенных азербайджанскими вооруженными силами в сентябре-ноябре, их жестокости и пытках в отношении военнослужащих и мирных жителей. По словам Омбудсмена, нападения на мирное население Арцаха, использование против него запрещенного оружия, участие наемных террористов, широко распространенные зверства и бесчеловечное обращение и зверства, свидетельствуют о проводимой Азербайджаном политике этнической чистки в Арцахе, которая продолжается по сей день.

Арман Татоян подчеркнул, что в течение многих лет в Азербайджане ненависть к армянам и убийства армян только поощрялись, а совершившие их награждались государственными наградами. Это результат привел к грубым нарушениям прав армян в Арцахе со стороны вооруженных сил Азербайджана, включая бесчеловечную жестокость и зверства. Все это отражено в специальном отчете Защитника.

Участники встречи подчеркнули важность сотрудничества в сфере защиты прав человека и достигли договоренности о сотрудничестве.