|Авиакомпания Азимут сообщает о начале выполнения полетов по маршруту Уфа - Ереван - Уфа
|Омбудсмен: В течение многих лет в Азербайджане ненависть к армянам и убийства армян только поощрялись
|Установлены личности обезглавленных жителей Карабаха
|Арман Навасардян: До и в ходе войны дипломатия Армении продемонстрировала полный провал по всем фронтам
|Глава МИД РА принял новоназначенного Посла Беларуси в Армении
|Российские эксперты допустили повторное обострение в Карабахе
|Губернатор Лорийской области Армении намерен оставить свой пост
|Депутат: Обсуждается вопрос следующего этапа возвращения пленных и заложников
|Азербайджан передал Армении жителя села Неркин Хндзореск Нарека Сардаряна
|Экс-директор СНБ лишь намеками говорит о наличии сделки в 5 млрд долл за 7 районов Карабаха
|В Ереване состоится Международный педагогический форум по дистанционному образованию на русском языке
|В столице Армении стартовало шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна вновь отложено
|Армения выступила соавтором резолюции Генассамблеи ООН о роли нейтралитета
|Экс-премьер Армении призвал Никола Пашиняна и его правительство подать в отставку
|Михаил Пиотровский: Мы должны спасти его памятники после войны в Карабахе
|Премьер-министр в парламенте проведет закрытую встречу с членами фракции <Мой шаг>
|Мане Геворкян: Премьер-министр встретился с семьями граждан, которые все еще находятся в азербайджанском плену
|Президент Армении и представители АРФД обсудили ситуацию в стране
|Рубен Варданян: Армения может стать страной, в которой захотят жить армяне со всего мира
|Аргишти Мехакян назначен заместителем губернатора Армавирской области Армении
|Иран осудил санкции США против Турции
|Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте члена РПА Ваграма Багдасаряна
|Родственников военнослужащих, пропавших без вести во время арцахской войны хотят встретиться с главой ГШ Армении Оником Гаспаряном
|В Армении выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом
|Омбудсмен Арцаха заявил, что процесс по обмену пленными должен продолжаться
|Переворот в ночь на 10 ноября обернулся бы для Армении потерей государственности
|Колыбельная в память о погибших в Арцахе: проект Natural Reverb и ЮКЖД
|Госдеп: Между Москвой и Анкарой больше разногласий, чем точек соприкосновения, это относится к Ливии, так же было и на Кавказе
|Армения и Россия рассмотрели возможности для реализации совместных программ в военно- промышленной сфере
|МО РФ: Командующий российскими миротворцами в Карабахе лично вел переговоры об обмене пленными
|Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Юрий Котенок: Армении нужны не имеющие аналогов меры по налаживанию и усилению союза с Россией
|Арарат Мирзоян встретился с лидером партии <Республика> Арамом Саргсяном
|Армянская сторона выдала в обмен на пленных двух азербайджанских диверсантов, пойманных еще в 2014 году
|Давид Бабаян: Нам нельзя поддаваться на провокации Баку
|Ереван считает необходимым возобновить переговоры в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ с целью всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта
|Глава ПА не исключает кандидатуру Вазгена Манукяна в качестве альтернативы себе
|Вазген Манукян уверен, руководство Армении ведет страну к новой капитуляции
|Банк ВТБ (Армения) придает особое значение развитию образования и спорта в регионах
|Дирижер железных дорог
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|КПП "Гогаван" на армяно-грузинской границе возобновил работу
|Ара Айвазян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили возможности возобновления переговорного процесса по Арцаху
|Иран предлагает Армении разработать "дорожную карту" по каждой программе сотрудничества и установить четкий график работ
|Самвел Бабаян заявил, что по многим пунктам войны в Арцахе должно быть проведено служебное расследование
|Омбудсмен: Из-за деятельности органов госуправления и системных ошибок нерешенными остаются вопросы, касающиеся защиты прав жителей приграничных населенных пунктов Армении
|Политолог: Оппозиция призвала к власти Вазгена Манукяна с целью реванша
|Профессор: В 44-дневной войне виновны все
|Выступление Президента Туркменистана на Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».
|Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре.
|Завершилась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с главой МИД Армении
|Более 800 беженцев за минувшие сутки в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
|Часть жителей Гюмри требуют <Армению без Никола Пашиняна>
|Никол Пашинян: Необходимо различать правдивую информацию от ложной
|Логическое завершение 2020 года: В свет выходит новая книга Арама Аветиса
|Эдуард Шармазанов назвал уголовные дела, возбужденные в отношении членов РПА, политическим преследованием
|Родственники пропавших без вести армянских солдат просят помощи у президента РФ
|Никол Пашинян: 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе карабахской войны
|Никол Пашинян: Принцип нерушимости границ Армении никоим образом не может быть поставлен под сомнение
|Читать больше
АрмИнфо.Основной целью встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с депутатами парламента от правящей фракции "Мой шаг" должен был стать новый Избирательный кодекс. Об этом 15 декабря журналистам сообщила депутат Назели Багдасарян.
Однако, по ее словам, поскольку имеется другая, более актуальная проблема, тема встречи и сам разговор пошли по другому направлению. В частности, речь зашла о внутриполитических процессах, которые связаны с ситуацией на границе.
Что касается ситуации на границах Карабаха, то, как заметила депутат, еще имеются вопросы по ним, которые пока не уточнены. Проблема обсуждается с российскими миротворцами, чтобы их размещение было в полном объеме. Это, по словам Багдасарян, позволит избежать событий, свидетелями которых стали в выходные дни. В настоящий
момент ситуация в двух селах Гадрудского района, где произошел вооруженный конфликт, под контролем.
По этому вопросу премьер-министр РА находится на прямой связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Депутат напомнила, что накануне в Армению доставлена большая группа пленных из 44 чнловек, и обсуждался вопрос следующего этапа их возврата.
Назели Багдасаряна отметила, что инициаторами встречи выступили депутаты от правящей фракции. С учетом того, что закон "О партиях" уже принят в первом чтении, возникла необходимость в обсуждениях с членами правительства и по Избирательному кодексу, работа над которым началась еще в 2019 году.
|Авиакомпания Азимут сообщает о начале выполнения полетов по маршруту Уфа - Ереван - Уфа
|Омбудсмен: В течение многих лет в Азербайджане ненависть к армянам и убийства армян только поощрялись
|Установлены личности обезглавленных жителей Карабаха
|Арман Навасардян: До и в ходе войны дипломатия Армении продемонстрировала полный провал по всем фронтам
|Глава МИД РА принял новоназначенного Посла Беларуси в Армении
|Российские эксперты допустили повторное обострение в Карабахе
|Губернатор Лорийской области Армении намерен оставить свой пост
|Депутат: Обсуждается вопрос следующего этапа возвращения пленных и заложников
|Азербайджан передал Армении жителя села Неркин Хндзореск Нарека Сардаряна
|Экс-директор СНБ лишь намеками говорит о наличии сделки в 5 млрд долл за 7 районов Карабаха
|В Ереване состоится Международный педагогический форум по дистанционному образованию на русском языке
|В столице Армении стартовало шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна вновь отложено
|Армения выступила соавтором резолюции Генассамблеи ООН о роли нейтралитета
|Экс-премьер Армении призвал Никола Пашиняна и его правительство подать в отставку
|Михаил Пиотровский: Мы должны спасти его памятники после войны в Карабахе
|Премьер-министр в парламенте проведет закрытую встречу с членами фракции <Мой шаг>
|Мане Геворкян: Премьер-министр встретился с семьями граждан, которые все еще находятся в азербайджанском плену
|Президент Армении и представители АРФД обсудили ситуацию в стране
|Рубен Варданян: Армения может стать страной, в которой захотят жить армяне со всего мира
|Аргишти Мехакян назначен заместителем губернатора Армавирской области Армении
|Иран осудил санкции США против Турции
|Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте члена РПА Ваграма Багдасаряна
|Родственников военнослужащих, пропавших без вести во время арцахской войны хотят встретиться с главой ГШ Армении Оником Гаспаряном
|В Армении выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом
|Омбудсмен Арцаха заявил, что процесс по обмену пленными должен продолжаться
|Переворот в ночь на 10 ноября обернулся бы для Армении потерей государственности
|Колыбельная в память о погибших в Арцахе: проект Natural Reverb и ЮКЖД
|Госдеп: Между Москвой и Анкарой больше разногласий, чем точек соприкосновения, это относится к Ливии, так же было и на Кавказе
|Армения и Россия рассмотрели возможности для реализации совместных программ в военно- промышленной сфере
|МО РФ: Командующий российскими миротворцами в Карабахе лично вел переговоры об обмене пленными
|Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Юрий Котенок: Армении нужны не имеющие аналогов меры по налаживанию и усилению союза с Россией
|Арарат Мирзоян встретился с лидером партии <Республика> Арамом Саргсяном
|Армянская сторона выдала в обмен на пленных двух азербайджанских диверсантов, пойманных еще в 2014 году
|Давид Бабаян: Нам нельзя поддаваться на провокации Баку
|Ереван считает необходимым возобновить переговоры в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ с целью всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта
|Глава ПА не исключает кандидатуру Вазгена Манукяна в качестве альтернативы себе
|Вазген Манукян уверен, руководство Армении ведет страну к новой капитуляции
|Банк ВТБ (Армения) придает особое значение развитию образования и спорта в регионах
|Дирижер железных дорог
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|КПП "Гогаван" на армяно-грузинской границе возобновил работу
|Ара Айвазян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили возможности возобновления переговорного процесса по Арцаху
|Иран предлагает Армении разработать "дорожную карту" по каждой программе сотрудничества и установить четкий график работ
|Самвел Бабаян заявил, что по многим пунктам войны в Арцахе должно быть проведено служебное расследование
|Омбудсмен: Из-за деятельности органов госуправления и системных ошибок нерешенными остаются вопросы, касающиеся защиты прав жителей приграничных населенных пунктов Армении
|Политолог: Оппозиция призвала к власти Вазгена Манукяна с целью реванша
|Профессор: В 44-дневной войне виновны все
|Выступление Президента Туркменистана на Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».
|Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре.
|Завершилась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с главой МИД Армении
|Более 800 беженцев за минувшие сутки в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
|Часть жителей Гюмри требуют <Армению без Никола Пашиняна>
|Никол Пашинян: Необходимо различать правдивую информацию от ложной
|Логическое завершение 2020 года: В свет выходит новая книга Арама Аветиса
|Эдуард Шармазанов назвал уголовные дела, возбужденные в отношении членов РПА, политическим преследованием
|Родственники пропавших без вести армянских солдат просят помощи у президента РФ
|Никол Пашинян: 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе карабахской войны
|Никол Пашинян: Принцип нерушимости границ Армении никоим образом не может быть поставлен под сомнение
|Читать больше
|Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
|Правозащитник: Проблемы c безопасностью Армении обусловлены отсутствием диверсификации
|Политик: Общество стоит перед выбором между плохим и худшим
|Прогноз: Вокруг Карабаха будет формироваться новая ситуация
|Прогноз: Минская группа ОБСЕ может достичь успеха лишь в случае переломных шагов США и Франции
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности