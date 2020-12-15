Вторник, 15 Декабря 2020 19:20

АрмИнфо.Основной целью встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с депутатами парламента от правящей фракции "Мой шаг" должен был стать новый Избирательный кодекс. Об этом 15 декабря журналистам сообщила депутат Назели Багдасарян.

Однако, по ее словам, поскольку имеется другая, более актуальная проблема, тема встречи и сам разговор пошли по другому направлению. В частности, речь зашла о внутриполитических процессах, которые связаны с ситуацией на границе.

Что касается ситуации на границах Карабаха, то, как заметила депутат, еще имеются вопросы по ним, которые пока не уточнены. Проблема обсуждается с российскими миротворцами, чтобы их размещение было в полном объеме. Это, по словам Багдасарян, позволит избежать событий, свидетелями которых стали в выходные дни. В настоящий

момент ситуация в двух селах Гадрудского района, где произошел вооруженный конфликт, под контролем.

По этому вопросу премьер-министр РА находится на прямой связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Депутат напомнила, что накануне в Армению доставлена большая группа пленных из 44 чнловек, и обсуждался вопрос следующего этапа их возврата.

Назели Багдасаряна отметила, что инициаторами встречи выступили депутаты от правящей фракции. С учетом того, что закон "О партиях" уже принят в первом чтении, возникла необходимость в обсуждениях с членами правительства и по Избирательному кодексу, работа над которым началась еще в 2019 году.