Вторник, 15 Декабря 2020 18:26

АрмИнфо. Между высшим руководством Армении и Азербайджана действовала прямая оперативная связь, которая осуществлялась через тогдашнего директора СНБ Артура Ванецяна. Об этом 15 декабря в ходе марша оппозиции с требованиями отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна заявил журналистам сам Артур Ванецян.

Отвечая на вопрос о соответствии реальности заявление зятя третьего президента РА, экс-посла РА в Ватикане Микаела Минасяна о том, что глава азербайджанской спецслужбы именно Ванецяну передал предложение заплатить 5 миллиардов долларов за 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, Ванецян заметил, что он отвечал лишь за эту связь. Он уклонился прямо ответить на вопрос журналистов, было ли предложение отдать 7 районов Карабаха за 5 млрд долл. Между тем, ранее в интервью изданию <Грапарак> Ванецян фактически не опроверг информацию о том, что в 2018 году встречался со своим тогдашним азербайджанским коллегой в Дубае. Он отмечал, что между Арменией и Азербайджаном была налажена оперативная связь. Эта связь осуществлялась через него и еще одного госчиновника, который продолжает оставаться на посту. "В рамках оперативной связи я периодически встречался с представителями Азербайджана, в том числе и в Дубае. В ходе этих контактов я получал множество сведений и передавал их Пашиняну, а об этих контактах знали все члены Совета безопасности", - сказал Ванецян. Что касается содержания разговоров в рамках этих встреч, то он еще раз подчеркнул, что не намерен обнародовать информацию, полученную по долгу службы.