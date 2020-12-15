Вторник, 15 Декабря 2020 17:55

АрмИнфо.В столице Армении - Ереване - стартовало шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Сегодня, 15 декабря марш достоинства начался с привокзальной площади в Ереване. Участники шествия, скандируя <Никол - предатель>, <Никол-уходи> двинулись в сторону площади Республики. Они отмечали, что сегодня в Армении нет власти, а в кресле премьера оказался политический труп по имени Никол.

Участвующий в марше пресс-секретарь бывшей правящей в Армении Республиканской партии Эдуард Шармазанов в беседе с журналистами отметил, что оппозиция будет последовательна в своей борьбе, и Никол Пашинян уйдет. "Где это видано, чтобы оба Католикоса, все президенты, в том числе, и действующий, практически все политические силы, здоровая часть общества требует его отставки, а он, подписав документ о капитуляции, заявляет, что продолжит исполнять свои обязанности, и несет политическую ответственность. Этот безграмотный не знает, что политическая ответственность -это отставка. Правовая ответственность

- это уже совсем другое, этим должны заниматься суд и правоохранительные органы>,- заявил Шармазанов, отметив также лживый характер нынешней власти. <44 дня нам внушали, что мы победим! А в итоге отдали 75% Арцаха, дорогу из Нахичевани в Азербайджан, Никол принес в жертву своим амбициям 5 тысяч жертв, свыше 10 тысяч раненых, и при этом не стесняется заявлять о своем намерении продолжить исполнять свои обязанности. Он уже ноль, у него уже нет сторонников ни внутри страны, ни за ее пределами>, - заявил пресс-секретарь РПА.