Вторник, 15 Декабря 2020 17:54

АрмИнфо.Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других вновь было отложено. Об этом сообщает пресс-служба Кочаряна.

Заседание не состоялось ввиду отсутствия адвоката бывшего Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова Миграна Погосяна, прошедшие два заседания были отложены по той же причине. Следующее заседание по делу состоится 22 декабря в 13:00.

Отметим, что начиная с сентября судебные заседания по делу Кочаряна и других откладываются, так как участники процесса находились в воюющем Арцахе.