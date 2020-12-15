Вторник, 15 Декабря 2020 16:59

АрмИнфо.На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана и при единогласной поддержке государств-членов Сообщества Наций была принята Резолюция «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития».

Примечательно, что Армения одна из более десятка стран Сообщества Наций, выступившей соавтором миролюбивой резолюции.

В документе особо отмечается, что национальная политика нейтралитета, проводимая некоторыми государствами, может содействовать укреплению международного мира и безопасности в соответствующих регионах и на глобальном уровне и может играть важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами мира, а также отмечается, что такая национальная политика нейтралитета призвана поощрять использование превентивной дипломатии, в том числе в виде предотвращения конфликтов, посредничества, добрых услуг, переговоров, использования специальных посланников, неофициальных консультаций, миростроительства и целенаправленной деятельности в области развития.

Документ рекомендует всем государствам-членам, организациям системы ООН и другим международным, региональным и субрегиональным организациям задействовать потенциал нейтральных государств и посредничества в мирном урегулировании споров, предотвращении и разрешении конфликтов и приветствует решение Правительства Туркменистана принять у себя международную конференцию по вопросам мира, безопасности и развития, посвящённую Международному дню нейтралитета – 12 декабря.

Таким образом, можно с уверенностью подтвердить, что резолюция, инициированная Туркменистаном, конструктивная внешнеполитическая стратегия нейтрального Туркменистана, активно претворяемая в жизнь под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова, воплотившись в очередной важный документ ООН, вновь получила мировую поддержку.

Также следует отметить, что Армения является соавтором ряда резолюций, инициированных Туркменистаном в области транспорта, надёжного и стабильного транзита энергоносителей и других миролюбивой резолюций.