Вторник, 15 Декабря 2020 16:56

АрмИнфо. "Надеюсь, что премьер-министр Армении найдет в себе силы и примет решение об отставке во имя будущего страны", - говорится в заявлении бывшего главы армянского правительства Карена Карапетяна.

В документе, в частности, отмечается, что Армения и Арцах находятся в глубоком кризисе - морально- психологическом, политическом, экономическом, социальном. "Правительство, в результате правления которого возник этот кризис, если и дальше останется у власти,

ограничит возможности развития страны и использование потенциала нации",- говорится в заявлении Карена Карапетяна.

По его словам, учитывая с одной стороны последовательную и агрессивную политику Азербайджана, нацеленную на закрепление успехов, с другой - ожидающие Армению вызовы, каждый новый день этого кризиса продолжит наносить стране и народу ущерб. "Этот судьбоносный момент - самое важное для власти испытание. Они должны показать, готовы ли быть выше узких политических интересов, проявить высокий уровень сознания, дав возможность стране успокоиться, а политическим силам - переосмыслить пройденный путь и сформировать видение будущего", - говорится в заявлении.