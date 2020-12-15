Вторник, 15 Декабря 2020 15:52

АрмИнфо. "Я бы обратился к подсказанному нам когда-то Ницше слову "ресентимент". Озлобленность и раздраженность, вызванные разочарованием и неудачами, поиск врага-виновника своих неудач - вот та почва, из которой родилась эта война",-заявил в беседе с "РГ" директор Государственного Эрмитажа академик Михаил Пиотровский, обратившийся со своеобразным манифестом о сохранении культурных памятников Кавказа в трудное послевоенное время.

По его словам, вопрос охраны памятников почти сразу и активно прозвучал в речи лидера России. Он напомнил, что в Карабахе

российские миротворцы охраняют монастырь Дадиванк. Другие в более­менее спокойном состоянии. <Но происходящее в них надо сделать предметом внимания и новостей. Нужно создать защищающее памятники культуры общественное мнение. Если хотите навязать самым разным людям понимание: даже если ты ненавидишь этот народ и эту религию, памятники культуры трогать нельзя. Потому что история принадлежит каждому народу. А памятники культуры - эта мысль для меня сейчас самая важная - принадлежат человечеству. Их нельзя трогать именно потому, что они не чьи-то конкретно, но принадлежат всем. И защищать их должно все человечество, весь мир. И в Сирии, и на Кавказе, везде>,- подчеркнул Пиотровский.

Академик указал на важность убеждения обычных людей и политиков в том, что памятники культуры важны почти наравне с человеческими

жизнями. Что их уничтожение - преступление. <Я участвовал в нескольких международных дискуссиях на эту тему. Многие уверены, что нужны международные правила вмешательства для защиты памятников. Пока целостной мировой системы защиты памятников нет. Но ее нужно создать. Есть же согласованные международные позиции, что делать, когда нарушаются права человека, так и при угрозе памятникам должна быть отработана схема слежения за происходящим и реакция на угрозу. Нужно вырабатывать документы, прописывать механизм реагирования и добиваться принятия конкретных защищающих мер. Я понимаю, но это реальная дилемма. В войну на церковных колокольнях почти всегда размещался наблюдательный пост. И что делать, поднимая людей в атаку? Снарядом снести звонницу, или оставить, рискуя жизнью людей, - это должен был решить офицер. Уже во Вторую мировую войну такие вопросы стояли во всех армиях. И стоят сейчас>,- сказал он.

По словам Пиотровского, у каждой нации свои корни и свои культурные достоинства. <Я родился в Армении. У армян, например, почти

мистическое отношение к собственному наследию - религии, письму, рукописям, архитектуре. К алфавиту они относятся, как к святыне. Западноориентированные армяне даже устраивали провокационную дискуссию на тему, вот отказались бы от армянского алфавита, взяли бы греческий, были бы цивилизованней и уже частью Европы. Но в Эчмиадзине не зря висит доска с армянским алфавитом из золота. Уважение к наследию это то, что объединяет людей. И тут я должен сказать еще одну неочевидную для многих, но очень важную мысль. Понять и лучше воспринять свое культурное наследие ты сможешь, хорошо поняв чужое. "Пойми чужое, и поймешь свое" - вот моя формула. Этому нас учит Эрмитаж>,- подчеркнул академик.

По его мнению, надо находить "болевые точки" угроз памятникам и очень много говорить и писать об этом. <Не отрывать глаз от древних монастырей - Дадиванка и Гандзасара. Быть внимательным и к мечетям в Карабахе. И все время - без эмоций - рассказывать, что именно происходит с памятниками. Не столько пенять "вот это плохо", сколько представлять полную картину: дело обстоит так, так и так. И на разговоры "Ну понятно, они заступаются за свое", неизменно отвечать, что культурное наследие всегда общее>,-отметил академик.