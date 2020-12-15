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 Вторник, 15 Декабря 2020 15:13
Ани Мшецян

Рубен Варданян: Армения может стать страной, в которой захотят жить армяне со всего мира

Рубен Варданян: Армения может стать страной, в которой захотят жить армяне со всего мира

АрмИнфо. Та ситуация, которая сложилась после второй арцахской войны очень тяжелая, но это не конец истории. Об этом в ходе интервью порталу 1in.am заявил известный российский предприниматель и филантроп, один из основателей Московской школы управления "Сколково" Рубен Варданян.

Он отметил, что мы должны восстановиться и возродиться. <Кризис дал нам возможность переосмыслить ту модель, которая была в Армении, и осуществить коренные реформы.  Сейчас перед нами стоят вызовы и кризисы, нам необходимо их преодолеть>, - подчеркнул Варданян. По его словам, сейчас в Армении есть 43 кризиса, чтобы их преодолеть, следует решить две основные задачи - начать принимать волевые решение и начать консолидироваться.

<Для того, чтобы решения реализовались необходима воля, а также консолидация, так как в реализации решений могут помочь люди, обладающие различными знаниями. Несмотря на то, что 43 кризиса вызывают ощущение безысходности, их, тем не менее, можно и нужно решить>, - подчеркнул Варданян.

По его убеждению, не стоит ждать, что все проблемы решит государство. Он считает что находятся на верном пути те здоровые силы, кто не стремится найти виновных, а пытаются найти решения из сложившейся ситуации. А возможность помочь этому есть и у армян в Армении, и у диаспоры>, - подчеркнул Варданян.

По мнению предпринимателя и мецената, Армении так же необходимо преодолеть кризис доверия. По его словам, главный ключ в вопросе восстановления доверия - это прозрачность. Он подчеркнул, что нужно оставить в сторону все политические споры.  Нужны люди, здоровые политические силы, которые могут консолидироваться и оказать содействие в управлении страной.

<Эти люди должны активно включиться в работу, и решать проблемы не только связанные с Арцахом, Арменией и армянском, но и проблемы регионального значения.  Для этого нужна очень сильная политическая команда, вне зависимости от партийной принадлежности ее членов. Важно, чтобы эта команда имела мандат от народа, которая могла бы принимать решения, иногда не очень популярные и иногда очень болезненные.  Нужно бороться с подменой понятий, нарциссизмом, дилетантством. Нужно сказать об этом честно -  у нас нет силы, которая смогла бы в одиночку решить эти проблемы.  Поэтому нам необходима консолидация>, - заметил Варданян.

Он также заявил, что у нас есть преимущества и в образовательной сфере, что на сегодняшний день чрезвычайно важно. По его словам центр <Тумо>, Американский университет, Французский университет, Российско-армянский университет, своим примером показали, что у Армении есть потенциал и возможности для реализации различных интересных проектов.

Кроме того, Варданян заметил, что у Армении есть определенные конкурентные преимущества, а также сильная диаспора. <Раньше власти призывали диаспору приезжать в Армению и делать определенные вложения, но заявляли при этом, чтобы не учили их жить. Сегодня нам предстоит переосмыслить отношения с диаспорой. Диаспора тоже хорошо себя чувствует, помогая небольшими благотворительными суммами стране. Однако, нужен совершенно новый формат этих отношений. Должны осуществляться инвестиции и обе стороны должны взять на себя обязательства и ответственность за взаимодействие. Мы единственная страна в мире, которая находится на стыке 4 цивилизаций. Мы может играть очень важную роль, мы являемся членом ЕАЭС и подписали соглашение с ЕС. Мы можем стать мостом между этими двумя структурами>, - подчеркнул Варданян.

Он также отметил, что страна в состоянии выгодно воспользоваться своими преимуществами и развивая сотрудничество, стать центром, а возможно и периферией.  Однако, периферия бывает разной, та же Армения во времена СССР была одной из самых развитых периферий. <Армении надо будет решить вопрос военной и социальной безопасности. Важно сохранить идентичность, обеспечить безопасность, сделать процветающую страну. Это сложный треугольник, и одним из трех придется жертвовать больше, чем другим, так как все вместе осуществить сложно>, - заметил Варданян.

При этом, по его словам, Армении сложно будет осуществить серьезные реформы без привлечения сил из-за рубежа. По его словам, один человек, вне зависимости от его фамилии, не может эффективно управлять государством. Варданян выразил уверенность, что у Армении есть шанс создать страну, в которую захотят приезжать и жить армяне со всего мира. 


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