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АрмИнфо. Бывший депутат Национального Собрания РА Аргишти Мехакян назначен заместителем губернатора Армавирской области Армении.
Решение об этом подписал премьер-министр РА Никол Пашинян. "Руководствуясь частью 9 статьи 9 закона "О гражданской службе", назначить Аргишти Мехакяна вице-губернатором Армавира", - говорится в решении, размещенном на сайте правительства РА.
О своем предстоящем назначении Аргишти Мехакян посредством Facebook проинформировал общественность еще в начале декабря, в связи с чем он сложил свой мандат депутата НС от правящей фракции "Мой шаг".
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|Депутат: Обсуждается вопрос следующего этапа возвращения пленных и заложников
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|Экс-директор СНБ лишь намеками говорит о наличии сделки в 5 млрд долл за 7 районов Карабаха
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|Президент Армении и представители АРФД обсудили ситуацию в стране
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|Аргишти Мехакян назначен заместителем губернатора Армавирской области Армении
|Иран осудил санкции США против Турции
|Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте члена РПА Ваграма Багдасаряна
|Родственников военнослужащих, пропавших без вести во время арцахской войны хотят встретиться с главой ГШ Армении Оником Гаспаряном
|В Армении выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом
|Омбудсмен Арцаха заявил, что процесс по обмену пленными должен продолжаться
|Переворот в ночь на 10 ноября обернулся бы для Армении потерей государственности
|Колыбельная в память о погибших в Арцахе: проект Natural Reverb и ЮКЖД
|Госдеп: Между Москвой и Анкарой больше разногласий, чем точек соприкосновения, это относится к Ливии, так же было и на Кавказе
|Армения и Россия рассмотрели возможности для реализации совместных программ в военно- промышленной сфере
|МО РФ: Командующий российскими миротворцами в Карабахе лично вел переговоры об обмене пленными
|Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Юрий Котенок: Армении нужны не имеющие аналогов меры по налаживанию и усилению союза с Россией
|Арарат Мирзоян встретился с лидером партии <Республика> Арамом Саргсяном
|Армянская сторона выдала в обмен на пленных двух азербайджанских диверсантов, пойманных еще в 2014 году
|Давид Бабаян: Нам нельзя поддаваться на провокации Баку
|Ереван считает необходимым возобновить переговоры в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ с целью всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта
|Глава ПА не исключает кандидатуру Вазгена Манукяна в качестве альтернативы себе
|Вазген Манукян уверен, руководство Армении ведет страну к новой капитуляции
|Банк ВТБ (Армения) придает особое значение развитию образования и спорта в регионах
|Дирижер железных дорог
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|КПП "Гогаван" на армяно-грузинской границе возобновил работу
|Ара Айвазян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили возможности возобновления переговорного процесса по Арцаху
|Иран предлагает Армении разработать "дорожную карту" по каждой программе сотрудничества и установить четкий график работ
|Самвел Бабаян заявил, что по многим пунктам войны в Арцахе должно быть проведено служебное расследование
|Омбудсмен: Из-за деятельности органов госуправления и системных ошибок нерешенными остаются вопросы, касающиеся защиты прав жителей приграничных населенных пунктов Армении
|Политолог: Оппозиция призвала к власти Вазгена Манукяна с целью реванша
|Профессор: В 44-дневной войне виновны все
|Выступление Президента Туркменистана на Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».
|Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре.
|Завершилась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с главой МИД Армении
|Более 800 беженцев за минувшие сутки в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
|Часть жителей Гюмри требуют <Армению без Никола Пашиняна>
|Никол Пашинян: Необходимо различать правдивую информацию от ложной
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|Эдуард Шармазанов назвал уголовные дела, возбужденные в отношении членов РПА, политическим преследованием
|Родственники пропавших без вести армянских солдат просят помощи у президента РФ
|Никол Пашинян: 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе карабахской войны
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