Вторник, 15 Декабря 2020 12:45

АрмИнфо. Бывший глава парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян останется на свободе.

Отметим, что сегодня Апелляционный уголовный суд отклонил ходатайство прокуратуры Армении об избрании в отношении Багдасаряна ареста в качестве меры пресечения. Багдасарян обвиняется в незаконном хранении оружия и подготовки покушения на премьер-министра Армении.

Багдасарян предъявленные ему обвинения не признает и считает их политическим преследованием.