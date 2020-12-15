Вторник, 15 Декабря 2020 12:44

АрмИнфо. Родственников военнослужащих, пропавших без вести во время арцахской войны, проводят акцию протеста у здания Министерства обороны Армении. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Они отметили, что хотят встретиться с главой Генштаба Армении Оником Гаспаряном. <Мы хотим понять, когда власти намерены решить этот вопрос. Уже 55 дней как мы просим решить этот вопрос, и пока не получили конкретного ответа, когда наконец займутся нашим вопросом.

Мы уже обратились за помощью и к руководству страны, и к частным лицам. Но нам хотелось бы встретиться с Оником Гаспаряном. Мы хотим узнать, сможет ли он нам помочь>, - отметила мать пропавшего без вести военнослужащего Анаит Адоян.

Один из участников акции протеста коснулся заявления премьер-министра Никола Пашиняна, в котором он призвал к пониманию и терпению. <Говорить всегда очень легко. Давайте подумаем о родителях. Если люди знают, что их сыновья в плену, они ожидают их возвращения. А когда ситуация не ясна, то чувства совсем другие. Да, подождем, но сколько нам ждать? >, - задался вопросом протестующий.

Он добавил, что один из 44 военнослужащих, вернувшихся вчера из плена - из воинской части, где служили их сыновья.