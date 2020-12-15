Вторник, 15 Декабря 2020 12:29

АрмИнфо. Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян заявил, что в Азербайджане еще остались армянские пленные. Об этом Бегларян написал на своей странице в соцсети Facebook.

Бегларян заметил, что списки пленных передаются в полномочные органы и международные организации. Также омбудсмен Арцаха подчеркнул, что помимо данных лиц есть еще ряд пропавших без вести граждан и пленные гражданские лица.

<Мы надеемся, что эти граждане живы. Им нужно вернуться домой, если же они скончались, то нужно хотя бы выяснить, что с ними случилось>,

- подчеркнул Бегларян. Омбудсмен Арцаха также выразил благодарность всем организациям, которые помогли спасти жизни людей.

В свою очередь бывший министр юстиции Армении Артак Зейналян сообщил, что процесс возвращения армянских пленных из Азербайджана продолжается.

Зейналян, в частности, заметил: <Половина вернувшихся граждан - те люди, для защиты прав которых я и Сирануш Саакян представляли жалобы в ЕСПЧ. Мы намерены продолжить работу по возвращению домой других армянских пленных, этот процесс продолжится. О наших дальнейших шагах мы сообщим позже>.

Отметим, что вчера вечером в Армению вернулись 44 человека, находившиеся в азербайджанском плену. Среди них были как военные, так и гражданские лица. Армении было возвращено 44 человека, а Азербайджану 12. Среди них были диверсанты Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, которые были осуждены еще в 2014 году за убийства армянского подростка и офицера.