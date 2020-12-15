Вторник, 15 Декабря 2020 11:46

АрмИнфо. Соединенные Штаты не координировали с Европейским Союзом введение санкций против Турции из- за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил в ходе телефонного брифинга для журналистов заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер, слова которого приводит ТАСС.

Он пояснил, что расширение санкций против Турции со стороны ЕС в декабре было связано не с С-400, а с ситуацией в Средиземноморье, поэтому эти меры не связаны между собой. "Мы, конечно же, говорили с государствами - членами ЕС и с представителями Европейского союза о потенциальных санкциях ЕС, но мы не координировали это объявление с европейцами. Я не думаю, что они от нас это ожидали", - сказал он.

Палмер выступил с утверждением, что Турции ради ее же собственного блага предпочтительнее взаимодействовать в сфере безопасности с Западом, нежели с Россией. "В широком смысле мы работаем с турецкими партнерами, чтобы укрепить наши отношения и помочь Турции понять, что ее интересы будут лучше обеспечены посредством сотрудничества с западными партнерами, а не с Россией, особенно в сфере обороны и безопасности", - сказал он. Палмер считает, что между Москвой и Анкарой больше разногласий, чем точек соприкосновения. "Это относится к Ливии, так же было и на Кавказе (подразумевается диалог сторон по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе - прим. ТАСС). Это абсолютно верно в отношении повседневных событий в Сирии", - озвучил свою версию дипломат. "Стратегические интересы Турции должны основываться на выстраивании наилучшего и самого прочного партнерства с союзниками по НАТО", - полагает он. Накануне власти США объявили, что вводят санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех представителей ведомства из-за приобретения турецкой стороной российских зенитных ракетных систем С-400.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подчеркивал, что намерения Вашингтона ввести против Анкары санкции из-за приобретения российских С- 400 являются проявлением неуважения к важному партнеру по НАТО.

11 декабря главы государств и правительств Евросоюза приняли решение расширить санкции против Турции и "принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море".