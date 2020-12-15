Вторник, 15 Декабря 2020 11:44

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Москву министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян встретился с руководителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрием Шугаевым.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи собеседники обсудили возможности сотрудничества и предложения по ряду важных направлений, таких как развитие военной промышленности, реализация программ по переоснащению заводов, а также перевод сотрудничества с Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения на новую плоскость.

Сообщается, что в ходе встречи министр Аршакян выразил благодарность за поддержку, оказанную РФ в течение всего периода развязанной с 27 сентября азербайджано-турецкой войны, указал на исторически сформировавшиеся стратегические союзнические отношения с РФ, и созданные в результате тесного сотрудничества возможности для реализации совместных программ развития в военно-промышленной сфере.