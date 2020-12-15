Вторник, 15 Декабря 2020 09:13

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из Российской Федерации, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки) сделали сегодня следующее заявление: Французский сопредседатель Стефан Висконти и американский сопредседатель Эндрю Шофер посетили Баку 12 и 13 декабря и Ереван 13 и 14 декабря.

В Баку их принял президент Алиев и они встретились с министром иностранных дел Байрамовым. В Ереване их принял премьер-министр Пашинян и они встретились с министром иностранных дел Айвазяном.

Из-за невозможности выезда российского сопредседателя Игоря Попова Российскую Федерацию в Баку представлял посол России Михаил Бочарников, а в Ереване - временный поверенный в делах посольства России Алексей Синегубов. Сопредседатели также встретились с представителями МККК и ООН, действующих в регионе. Личный представитель Действующего председателя Анджей Каспршик также принимал участие во всех встречах.

В обеих столицах стороны представили свою оценку ситуации и выразили свои ожидания относительно взаимодействия с сопредседателями в наступающем году. Принимая во внимание новые реальности, сопредседатели подтвердили свою неизменную приверженность конструктивному взаимодействию со сторонами в целях содействия миру и стабильности в регионе и решения нерешенных вопросов. Сопредседатели также обязались представить конкретные предложения по вопросам, поднятым в ходе встреч, для дальнейшего обсуждения между сторонами.

Отметив недавние сообщения об инцидентах, приведших к жертвам, сопредседатели призвали стороны принять дополнительные меры для стабилизации ситуации в соответствии со своими обязательствами. Сопредседатели призвали Армению и Азербайджан как можно скорее завершить обмен всеми задержанными и ускорить идентификацию и репатриацию останков в координации с МККК.

Ссылаясь на заявление министров стран-сопредседателей Минской группы от 3 декабря в Тиране, сопредседатели подтверждают свою единую позицию в пользу всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся ключевых вопросов. Сопредседатели и стороны подчеркнули важность уменьшения провокационной риторики для создания более позитивной среды. Сопредседатели и стороны подчеркнули важность взаимодействия с международными организациями для оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшего от конфликта, а также защиты культурного и религиозного наследия.