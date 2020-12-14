Понедельник, 14 Декабря 2020 20:20

АрмИнфо. В то время как враг окрылен военными успехами и стремится к большему, армянское общество дезорганизовано и дезориентировано, не видно сильных лидеров, способных взять ответственность за непростую ситуацию. Об этом в своей статье в газете <Голос Армении> написал известный военный обозреватель Юрий Котенок.

По его мнению, народу (Армении) очень нужны лидеры, которые могли бы объединить общество, насколько возможно, устранить существующий в нем раскол. <Я с глубокой тревогой отношусь к тому, что происходит в Армении и вокруг нее. Общество должно мобилизоваться, успех армян - в их силе и единстве. Помните, враг не остановится ни перед чем", - отметил Котенок.

По его убеждению, главная задача, которая стоит перед армянской стороной - адекватно реагировать на все угрозы, приобретающие особое значение в условиях сегодняшних реалий. Необходимо максимально повышать боеспособность армии, всячески укреплять военное сотрудничество с Россией.

<Считаю, что Армении стоит пойти на радикальные меры в этом направлении, возможно, не имеющие аналогов в истории, по налаживанию и усилению союза именно с Россией. От этого зависит будущее Армении. Систематически, независимо от воли и капризов политических персоналий и сил во власти развивать стратегическое партнерство с Россией - это единственная гарантия существования армянского государства и сохранения независимости армян в условиях нарастающего обострения как в Карабахе, так и в регионе в целом>, - подчеркнул Котенок.

Напомним, что в ходе азербайджанской агрессии в Нагорном Карабахе 8 октября в карабахском г. Шуши дважды подвергся обстрелу собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц. В результате пострадали трое граждан России, в том числе и военный обозреватель Юрий Котенок. Он успешно перенес в Армении три операции и находится на стадии полного восстановления.